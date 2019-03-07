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У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 8 березня

Новини » Політика    07.03.2019 - 19:34
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 8 березня
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Відповідне рішення було прийняте під час переговорів 7 березня

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук повідомив, що сьогодні у Мінську сторони переговорів домовилися про режим тиші в зоні бойових дій з півночі 8 березня. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна

Він повідомив, що сьогодні відбулося засідання у режимі відеоконференції, яке тривало понад 7 годин, під час якого були досягнуті домовленості про безстроковий режим тиші. 

"Найголовніше: все-таки ми сьогодні домовилися і все сторони погодилися, що з нуля годин запускається режим тиші", - сказав Марчук.

Нагадаємо, Тристороння контактна група востаннє домовлялася про запровадження перемир'я на Донбасі з 29 грудня у зв'язку з новорічними і різдвяними святами. Однак його систематично зривали бойовики. 

РБК-Україна писало, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців. Протягом поточної доби противник шість разів відкривав вогонь по позиціях українських військ

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