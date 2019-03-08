На Донбасі поранені п'ятеро українських військових

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У відповідь на обстріли військові відкрили вогонь та ліквідували 4 бойовиків, ще 13 поранені

На Донбасі протягом минулої доби, 7 березня, внаслідок обстрілів бойовиків п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

"Противник обстрілював позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів", - зазначили в штабі.

Були обстріляні позиції ООС біля населених пунктів Водяне, Гнутове, Піски, Кримське, Хутір Вільний, Новотошківське, Старий Айдар, Троїцьке, Новозванівка, Катеринівка, Зайцеве та Новолуганське.

"В результаті обстрілів п'ятеро наших захисників отримали поранення.

Жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді вогнем чергових вогневих засобів Об'єднаних сил. За даними розвідки, чотирьох окупантів ліквідовано, 13 поранено", - повідомили в ООС.

Також було знищено бойову машину піхоти противника. За уточненими даними, добою раніше збройні формування РФ обстріляли населений пункт Щастя, завдавши пошкоджень багатоквартирному будинку.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України.