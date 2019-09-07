Бойовики вранці обстріляли українські позиції

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики використовували міномети та артилерію крупнокаліберну

З початку доби, 7 вересня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових біля населених пунктів Новгородське, Південне і Шуми. Про це повідомили в прес-службі операції Об'єднаних сил.

Як повідомили в ООС, бойовики використовували міномети і крупнокаліберну артилерію. При цьому було випущено 12 хв і 22 снаряда артилерії.

"зокрема, з 00:05 до 00:10 противник відкрив вогонь, з забороненого мінськими угодами зброї, мінометів 82-го калібру (2 міни) в напрямку населеного пункту Новгородське. З 07:05 до 07:40 в напрямку населеного пункту Південне, застосувавши артилерію калібру 122 мм (3 снаряда), міномети 82-го калібру (10 хв). З 07:45 08:10 в напрямку населеного пункту Шуми застосувавши артилерію калібру 122 мм (19 снарядів)", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих в результаті обстрілу не повідомляється.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 вересня, бойовики порушили режим припинення вогню 11 разів. Ніхто з українських військових не постраждав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ наполягають на відкритті нових КПВВ на Донбасі.