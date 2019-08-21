ОБСЄ зафіксувала майже 30 танків окупантів на полігоні біля Донецька

Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Також там зафіксували дві самохідні артилерійські гармати

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 17 серпня 29 танків та понад десять артилерійських установок в районі села Тернове на окупованій території Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, безпілотник СММ ОБСЄ малого радіуса дії зафіксував 29 танків (Т-64 - 13 одиниць, Т-72 - 16 одиниць) та 2 самохідні артилерійські гармати (2С9 "Нона-С", 120 мм) на полігоні біля Тернового.

Крім того, на цьому полігоні, розміщеному за 57 км на схід від Донецька, також було виявлено 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм).

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики обстріляли Бахмутський аграрний союз.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби 20 серпня в районі проведення операції Объедиенных сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення.

Нагадаємо, 19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу з безпілотника поранений український військовий.