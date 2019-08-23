ОБСЄ зафіксувала 27 невідведених "Градів" на окупованому Донбасі

Ілюстративне фото (oruzhie.info)

Техніка розміщена з порушенням вимог відведення важкого озброєння

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 20 серпня безпілотний літальний апалат СММ дальнього радіуса дії виявив 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля Тернового (57 км на схід від Донецька) та 22 РСЗВ (БМ-21) поблизу Хрустального (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Наступного дня, 21 серпня, СММ зафіксувала 6 РСЗВ (БМ-21) на полігоні поруч із Терновим.

Крім того, Місія ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі "озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння".

"20 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 14 танків (Т-64 - 8 од.; невстановленого типу - 6 од.) на полігоні біля Тернового; 12 буксируваних гаубиць (2A36 "Гіацинт–Б", 152 мм - 4 од.; 2А65 "Мста-Б", 152 мм - 4 од.; 2A36 або 2A65 - 4 од.), a також 1 самохідну гаубицю (2С1) і 3 танки (T-72) поблизу Хрустального; 12 танків (ймовірно Т-64) на полігоні неподалік від Шимшинівки", - зазначається у звіті.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ зафіксувала 17 серпня 29 танків та понад десять артилерійських установок в районі села Тернове на окупованій території Донецької області.

РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ зафіксувала 14 серпня чотири реактивні системи залпового вогню "Град" неподалік Новоамвросіївського в окупованій частині Донецької області.