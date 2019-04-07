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Бойовики в Луганській області обстріляли членів виборчкому

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 14:08
Бойовики в Луганській області обстріляли членів виборчкому
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна)

Члени виборчкому в Луганській області потрапили під обстріл під час доставки бюлетенів до ДВК

Члени виборчої комісії в Луганській області потрапили під обстріл під час доставки бюлетенів з результатами виборів в дільничну виборчу комісію. Про це під час підсумкового засідання повідомив член ЦВК Михайло Вербенський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інцидент стався в районі села Катеринівка Попаснянського району.

"29 березня члени виборчої комісії потрапили під обстріл. На щастя, ніхто з них не постраждав. Бюлетені теж були неушкоджені. Вибори в цьому населеному пункті були успішно проведені. Загалом всі шість територіальних виборчих округів вчасно подали всі протоколи. Зауважень та уточнень по протоколах не було", - повідомив Вербенський.

Нагадаємо, в неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія офіційно оголосить результати голосування у першому турі виборів президента України.

6 квітня ЦВК отримала останній протокол з уточненням результатів виборів президента від окружних виборчих комісій. Після перерви комісія отримала останній протокол з уточненням результатів голосування від окружної виборчої комісії ТВО №180.

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