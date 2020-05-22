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Бойовики "ДНР" заявили про втечу українського заручника

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 15:07
Бойовики "ДНР" заявили про втечу українського заручника
Фото: бойовики на Донеччині розшукують українського полоненого (by wikipedia Yevgen Nasadyuk)

Бойовики оголосили в розшук українця, якого самі ж утримували з осені 2019

Бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" оголосили в розшук українського заручника Георгія Сінченка. Йому приписують нібито вчинення тяжкого злочину.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Зазначимо, Григорій Сінченко є уродженцем окупованої Макіївки. Про його місцезнаходження не було відомо з осені 2019 року, коли він був вдруге затриманий в окупованому Донецьку.

Зазначимо, українська влада звільняла Сінченка в рамках обміну полоненими 27 грудня 2017 року. Тоді його ім'я було в списках звільнених у ході великої обміну, коли Києву передали 74 заручники.

При першому затриманні його звинуватили у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підриви вишки мобільного оператора "Фенікс".

Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, на 30 квітня в полоні у бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців. Уточнюється, що цей перелік формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДонбасДНРпленные
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