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Україна повернула 20 своїх громадян, - Єрмак

Новини » Політика     16.04.2020 - 14:03
Україна повернула 20 своїх громадян, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату "всіх на всіх"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обмін полоненими і заявив, що Україна повертає всіх своїх громадян без винятку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначив Єрмак, Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

"Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб - ми повернули 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату "всіх на всіх". Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротись поки не звільнять всіх українців з полону.

Відзначимо, Москва позитивно оцінює обмін полоненими на Донбасі і вважає це кроком у напрямку виконання рішень нормандського саміту.

Зазначимо, Офіс президент опублікував список повернулися в Україну громадян в рамках обміну полоненими. Всього в рамках обміну в країну повернулися 20 українців - 9 з ОРДО і 11 з ОРЛО.

Опублікований список звільнених в рамках обміну українців "Будемо боротись, поки не звільнять всіх": Зеленський відреагував на обмін полоненими
Новини України обмін полоненимиАндрій Єрмак
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