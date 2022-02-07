Бойовики на Донбасі побачили "найманців з Польщі". Україна спростовує: воюють тільки українці

У "ДНР" заявили про прибуття "найманців із Польщі" на Донбас. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України це спростовує.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу центру.
"Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори. І вони знаходяться в учбових центрах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, "польських/американських і тп найманців" в Україні нема.
"За Україну воюють тільки українці, а ніякі не найманці", - заявили в центрі.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Разом з тим, вони в цьому звинувачуюють ЗСУ. Крім того, бойовики останнім часом почали часто робити заявили про можливий "силовий сценарій повернення Донбасу" з боку української влади.
В той же момент, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що силовий сценарій повернення окупованих територій Донбасу і Криму не розглядався і не готується.