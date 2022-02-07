ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики з початку доби двічі порушували "тишу" на Донбасі

Новость на русском →
ООС, Понеділок 07 лютого 2022 07:25
Бойовики з початку доби двічі порушували "тишу" на Донбасі Фото: бойовики з початку доби двічі порушували "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше ми писали, що на Донбасі поранено двоє військових: бойовики стріляли з гранатометів і скидали міни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС
NEWS
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США