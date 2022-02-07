Бойовики з початку доби двічі порушували "тишу" на Донбасі
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Раніше ми писали, що на Донбасі поранено двоє військових: бойовики стріляли з гранатометів і скидали міни.