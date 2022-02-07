Боевики на Донбассе увидели "наемников из Польши". Украина опровергает: воюют только украинцы

"Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "польских/американских и других наемников" в Украине нет.

"За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники", - заявили в центре.