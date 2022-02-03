Залужний про силовий сценарій повернення ОРДЛО і Криму: немає таких планів

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що силовий сценарій повернення окупованих територій Донбасу і Криму не розглядався і не готується. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу" .

"Повинен заспокоїти президента Російської Федерації (Володимира Путіна - ред.) і жителів Росії про те, що ніяких розпоряджень і розмов про планування військової операції по входженню (ЗСУ - ред.) на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей або Криму не ведеться і не велося", - сказав Залужний.

Главком підкреслив, що жодної розмови про силовий сценарій повернення окупованих Росією територій не було.

Секретар Ради національної оборони і безпеки (РНБО) Олексій Данилов пояснив, чому не розглядається силовий сценарій повернення окупованих українських територій.

"Якщо розгортати такі операції, то обов'язково будуть жертви серед мирного населення. Ми відповідальна країна і не можемо цього допустити. Якщо хтось вважає, що можна підривати якісь будинки на Каширці (теракт на Каширському шосе у Москві 1999 року - ред.), можна робити все що завгодно зі своїм народом, ми відповідальна країна",- сказав Данілов.

За його словами, потрібно розуміти, що Україна не може цього зробити, оскільки на цих територіях живуть люди.