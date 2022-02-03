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Залужний про силовий сценарій повернення ОРДЛО і Криму: немає таких планів

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 23:16
Залужний про силовий сценарій повернення ОРДЛО і Криму: немає таких планів Фото: головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що силовий сценарій повернення окупованих територій Донбасу і Криму не розглядався і не готується. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу".

"Повинен заспокоїти президента Російської Федерації (Володимира Путіна - ред.) і жителів Росії про те, що ніяких розпоряджень і розмов про планування військової операції по входженню (ЗСУ - ред.) на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей або Криму не ведеться і не велося", - сказав Залужний.

Главком підкреслив, що жодної розмови про силовий сценарій повернення окупованих Росією територій не було.

Секретар Ради національної оборони і безпеки (РНБО) Олексій Данилов пояснив, чому не розглядається силовий сценарій повернення окупованих українських територій.

"Якщо розгортати такі операції, то обов'язково будуть жертви серед мирного населення. Ми відповідальна країна і не можемо цього допустити. Якщо хтось вважає, що можна підривати якісь будинки на Каширці (теракт на Каширському шосе у Москві 1999 року - ред.), можна робити все що завгодно зі своїм народом, ми відповідальна країна",- сказав Данілов.

За його словами, потрібно розуміти, що Україна не може цього зробити, оскільки на цих територіях живуть люди.

Зазначимо, Данілов також підкреслив, що на сьогодні військовий сценарій повернення окупованого Криму є неможливим.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін висловив побоювання, що після вступу до НАТО Україна спробує повернути окупований Крим силовим шляхом.

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