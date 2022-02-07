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Бойовики на Донбасі побачили "найманців з Польщі". Україна спростовує: воюють тільки українці

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 14:24
Бойовики на Донбасі побачили "найманців з Польщі". Україна спростовує: воюють тільки українці Фото: бойовики заявили про прибуття на Донбас "польських найманців" (twitter.com/GeneralStaffUA)
Автор: Анастасія Рокитна

У "ДНР" заявили про прибуття "найманців із Польщі" на Донбас. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України це спростовує.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу центру.

"Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори. І вони знаходяться в учбових центрах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "польських/американських і тп найманців" в Україні нема.

"За Україну воюють тільки українці, а ніякі не найманці", - заявили в центрі.

Бойовики на Донбасі побачили &quot;найманців з Польщі&quot;. Україна спростовує: воюють тільки українці

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Разом з тим, вони в цьому звинувачуюють ЗСУ. Крім того, бойовики останнім часом почали часто робити заявили про можливий "силовий сценарій повернення Донбасу" з боку української влади.

В той же момент, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що силовий сценарій повернення окупованих територій Донбасу і Криму не розглядався і не готується.

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