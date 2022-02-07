Бойовики на Донбасі побачили "найманців з Польщі". Україна спростовує: воюють тільки українці

У "ДНР" заявили про прибуття "найманців із Польщі" на Донбас. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України це спростовує.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу центру .

"Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори. І вони знаходяться в учбових центрах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "польських/американських і тп найманців" в Україні нема.

"За Україну воюють тільки українці, а ніякі не найманці", - заявили в центрі.