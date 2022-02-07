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Боевики на Донбассе увидели "наемников из Польши". Украина опровергает: воюют только украинцы

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 14:24
Боевики на Донбассе увидели "наемников из Польши". Украина опровергает: воюют только украинцы Фото: боевики заявили о прибытии на Донбасс "польских наемников" (twitter.com/GeneralStaffUA)
Автор: Анастасия Рокитна

В "ДНР" заявили о прибытии "наемников из Польши" на Донбасс. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины это опровергает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу центра.

"Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "польских/американских и других наемников" в Украине нет.

"За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники", - заявили в центре.

Боевики на Донбассе увидели &quot;наемников из Польши&quot;. Украина опровергает: воюют только украинцы

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вместе с тем, они в этом винят ВСУ. Кроме того, боевики в последнее время начали часто делать заявления о возможном "силовом сценарии возвращения Донбасса" со стороны украинских властей.

В тот же момент, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма не рассматривался и не готовится.

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