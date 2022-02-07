Боевики на Донбассе увидели "наемников из Польши". Украина опровергает: воюют только украинцы
В "ДНР" заявили о прибытии "наемников из Польши" на Донбасс. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины это опровергает.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу центра.
"Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "польских/американских и других наемников" в Украине нет.
"За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники", - заявили в центре.
Напомним, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Вместе с тем, они в этом винят ВСУ. Кроме того, боевики в последнее время начали часто делать заявления о возможном "силовом сценарии возвращения Донбасса" со стороны украинских властей.
В тот же момент, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма не рассматривался и не готовится.