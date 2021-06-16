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Бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції ООС

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Донбас, Середа 16 червня 2021 17:36
Бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції ООС Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 16 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовик на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Також ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Зайцевого. Російські найманці вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав. Також окупанти запускали безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Його придушили засобами радіоелектронної боротьби українські військові.

Крім того, 14 червня українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення дві людини.

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