На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту поранені дві людини.

"Обставини з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Стан одного з військових оцінюється як задовільний, другого - середньої тяжкості.

Двоє військовослужбовців в результаті підриву отримали осколкові поранення. Їх доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і Мінські домовленості.

Додамо, що за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Поранених серед українських військових не було.