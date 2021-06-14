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На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

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Донбас, Понеділок 14 червня 2021 21:36
На Донбасі двоє військових підірвалися на міні Фото: на Донбасі військові підірвалися на міні (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту поранені дві людини.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Двоє військовослужбовців в результаті підриву отримали осколкові поранення.
Їх доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу.

Стан одного з військових оцінюється як задовільний, другого - середньої тяжкості.

"Обставини з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і Мінські домовленості.

Додамо, що за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Поранених серед українських військових не було.

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