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Боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции ООС

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 июня 2021 17:36
Боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 16 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Зайцево. Российские наемники вел огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 15 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Также оккупанты запускали беспилотник, который пересек линию разграничения. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинские военные.

Кроме того, 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.

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