ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Донбас, Понеділок 21 вересня 2020 17:42
Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 21 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, недалеко Мар'їнки бойовики провокували українських військових пострілами зі стрілецької зброї.

Пізніше окупанти зробили три постріли з гранатомета, пристосованого для використання хв ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік українських позицій зафіксували поблизу населеного пункту Водяне.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що бойових втрат в результаті ворожих пострілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 вересня, бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Новоолександрівка.

Крім того, 19 вересня в результаті обстрілу бойовиків кульове поранення отримав один військовий.

Раніше повідомлялося, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки відкладено, але не знятий.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся