Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Фото: український військовий (РБК-Україна)

У понеділок, 21 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, недалеко Мар'їнки бойовики провокували українських військових пострілами зі стрілецької зброї.

Пізніше окупанти зробили три постріли з гранатомета, пристосованого для використання хв ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік українських позицій зафіксували поблизу населеного пункту Водяне.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що бойових втрат в результаті ворожих пострілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 вересня, бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Новоолександрівка.

Крім того, 19 вересня в результаті обстрілу бойовиків кульове поранення отримав один військовий.

Раніше повідомлялося, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки відкладено, але не знятий.