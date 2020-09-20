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Резніков про миротворців на Донбасі: питання відкладене, але не зняте

Київ, Неділя 20 вересня 2020 21:43
Резніков про миротворців на Донбасі: питання відкладене, але не зняте
Фото: Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Дмитро Левицький

Питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки що відкладене, але не зняте з порядку денного. Україні потрібна буде допомога миротворців у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

"Питання миротворців обговорювали у свій час наші дипломати на рівні Радбезу ООН. Була присутня дискусія, якого характеру буде ця місія (встановлення миру чи підтримка миру), де саме будуть присутні миротворці: по всій території Донбасу, на лінії розмежування, на кордоні з Росією. Тут була суперечка двох позицій і десь посередині, теоретично, могли зійтися, але вони це відклали", - пояснив він.

За словами Резнікова, миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".

"Але тоді генеральний секретар ООН повинен буде відправити оціночну місію, тоді він робить запит на бюджетне фінансування, а тоді вже Радбез ООН має підтримати це фінансування", - додав міністр.

Нагадаємо, Україна також розглядає варіант введення на Донбас миротворчої місії під егідою ОБСЄ.

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Новини України Політика ДонбасмиротворцыАлексей Резников
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