ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 23:32
Бойовики обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріли вели з мінометів калібру 82 мм

На Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися з мінометів калібру 82 мм. В штабі ООС вказують на те, що обстріл підтверджує небажання ворога дотримуватися мирних домовленостей.

"Сьогодні, 5 травня, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - говориться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що станом на вечір вівторка 5 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що вчора, 5 травня, на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.

Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі На Донбасі поранення отримав один український військовий
Новини України Донбасобстрел
News
On Top