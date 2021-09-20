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Командування ОС прогнозує ескалацію ситуації на Донбасі після скасування місії ОБСЄ

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Донбас, Понеділок 20 вересня 2021 11:33
Командування ОС прогнозує ескалацію ситуації на Донбасі після скасування місії ОБСЄ Фото: командування ОС прогнозує ескалацію ситуації на Донбасі після скасування місії ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Росія з 30 вересня планує скасувати моніторингову місію ОБСЄ на своїх пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково". Що може викликати ескалацію ситуації на Донбасі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"У разі прийняття такого рішення, Росія забезпечить безпрецедентні можливості безконтрольного завезення матеріально-технічних засобів - військової техніки, озброєння, боєприпасів - для забезпечення тривалого утримання окупаційних військ в ОРДЛО та ведення бойових дій проти угруповань Об’єднаних сил. З огляду на зазначене, виникнення локальних загострень на лінії бойового зіткнення не виключається", - розповів Наєв.

За його словами, РФ вже неодноразово заявляла про рішення обмежити функції представників ОБСЄ, які виконують завдання в межах окупованих районів Донецької та Луганської областей, зокрема на неконтрольованих ділянках державного кордону.

"Попри відповідні заяви з боку РФ, можна припустити, що це є черговою спробою тиснути на керівництво нашої держави", - додав Наєв.

Нагадаємо,командувач Об'єднаних сил ЗСУ також зазначив, що основна мета провокацій проросійських бойовиків - це демонстрація сили та безкарності.

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