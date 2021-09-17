Бойовики на Донбасі під час навчань обстріляли село Іллірія, постраждали мирні жителі
Фото: бойовики обстріляли населений пункт в Луганській області (Getty Images)
Бойовики на Донбасі 16 вересня проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. В ході тренувань вони обстріляли село Іллірія у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Що сталось
Окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Луганській області.
Внаслідок обстрілу пошкоджено:
- будівлю храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі,
- продовольчий магазин,
- будинок культури.
Крім того, в результаті обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.
Заява Міноборони
"Командування РОВ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об’єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів", - повідомили у Міноборони.