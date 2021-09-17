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Бойовики на Донбасі під час навчань обстріляли село Іллірія, постраждали мирні жителі

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Іллірія, П'ятниця 17 вересня 2021 13:10
Бойовики на Донбасі під час навчань обстріляли село Іллірія, постраждали мирні жителі Фото: бойовики обстріляли населений пункт в Луганській області (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі 16 вересня проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. В ході тренувань вони обстріляли село Іллірія у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Що сталось

Окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Луганській області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • будівлю храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі,
  • продовольчий магазин,
  • будинок культури.

Крім того, в результаті обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Заява Міноборони

"Командування РОВ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об’єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів", - повідомили у Міноборони.

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