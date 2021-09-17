Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі
У п'ятницю, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого вогню жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Піски. Окупанти обстріляли позиції українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Крім того, в Луганській області здійснив проліт ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.