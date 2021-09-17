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Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 17 вересня 2021 17:20
Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли позиції ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого вогню жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Піски. Окупанти обстріляли позиції українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Крім того, в Луганській області здійснив проліт ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

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