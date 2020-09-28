Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Фото: українські військові (facebook com pressjfo news)

У понеділок, 28 вересня, російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що українська сторона дотримується домовленостей про повне припинення вогню від 27 липня.

"Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши вогнепальну зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка. Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів немає", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, військовослужбовці разом з рятувальниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Також в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад два гектари території та передали на 13 знищення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 27 вересня бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували більше тисячі порушень.