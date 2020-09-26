В ОБСЄ назвали кількість порушень "тиші" з початку перемир'я на Донбасі

Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)

Представниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд назвала кількість задокументованих порушень перемир'я з початку встановлення режиму припинення вогню. З 27 липня спостерігачі нарахували понад тисячу порушень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Як розповіла Мілфорд на нараді за участі президента Володимира Зеленського на КПВВ "Майорське", за сім тижнів перемир'я спостерігачі ОБСЄ зафіксували 1052 випадки порушень.

"Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень", - додала вона.

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі було поранено всього одну цивільну особу, а саме - у перший день його дії.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявляли про п'ятьох поранених та одного загиблого серед цивільного населення від початку перемир'я на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, з початку військового конфлікту на Донбасі загинули 3367 цивільних осіб, ще понад 7 тисяч мирних жителів отримали поранення.