Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Фото: украинские военные (facebook com pressjfo news)

В понедельник, 28 сентября, российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинская сторона придерживается договоренностей о полном прекращения огня от 27 июля.

"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, военнослужащие вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров неподалеку населенного пункта Нижнетеплое.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 13 взрывоопасных предметов.

Напомним, 27 сентября боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали более тысячи нарушений.