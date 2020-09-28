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Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Донбасс , Понедельник 28 сентября 2020 18:25
Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"
Фото: украинские военные (facebook com pressjfo news)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 28 сентября, российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинская сторона придерживается договоренностей о полном прекращения огня от 27 июля.

"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, военнослужащие вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров неподалеку населенного пункта Нижнетеплое.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 13 взрывоопасных предметов.

Напомним, 27 сентября боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали более тысячи нарушений.

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