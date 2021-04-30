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Ситуація на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 03:14
Ситуація на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню Фото: ОБСЄ повідомило про вибухи і обстріли на Донбасі ( twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували 37 порушень режиму припинення вогню. Цього разу найбільше обстрілів і вибухів лунало в Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 29 квітня.

Найбільш напруженою стала ситуація в Луганській області. Там спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 22 порушення режиму припинення вогню.

Найбільше зафіксували порушень у прифронтовій Попасній. Там спостерігачі чули 8 вибухів невизначеного походження. Також в районі окупованого Обозного чули постріли.

У Донецькій області спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню. Шість вибухів почули в районі Курахового. В ОБСЄ зазначають, що за оцінкою, вони пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою. Також в районі Залізного (колишній Артемове) спостерігачі чули 2 вибухи. Також напруженою була ситуація в районі населеного пункту Спартак.

Нагадаємо, 29 квітня бойовики обстріляли позиції ООС сім разів. Українські воїни не постраждали.

Раніше повідомлялося, що пройшли навчання бойової авіації в Донецькій області. Наші льотчики відпрацьовували наведення груп літаків і вертольотів для знищення умовного ворога на землі і в повітрі.

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