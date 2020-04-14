Бойовики на Донбасі агітують до служби чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР

Окупаційні війська на Донбасі активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця через введення карантину. Відтепер бойовики закликають на військову службу у з’єднання та частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як зазначається, командири у яких висока нестача військових, намагаються змотивувати представників військових комісаріатів "грошовими винагородами", щоб першочергово отримати поповнення особового складу у свої підрозділи.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі у непідконтрольній українському урядові Ясинуватій поруч зі спостерігачами CММ ОБСЄ влучили боєприпаси.

Крім того від початку доби бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі.

РБК-Україна раніше повідомляло, що російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців та перешкоджають діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.