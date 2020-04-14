Боевики на Донбассе агитируют к службе мужчин, потерявших работу в России из-за карантина, - ГУР

Оккупационные войска на Донбассе активизировали агитацию местного населения с призывами к поступлению на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвратом на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места из-за введения карантина. Отныне боевики призывают на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как отмечается, командиры у которых высокая нехватка военных, пытаются смотивировать представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями", чтобы в первую очередь получить пополнение личного состава в свои подразделения.

Напомним, на железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ попали боеприпасы.

Кроме того, с начала суток боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе.

РБК-Украина ранее сообщало, что российско-оккупационные силы дискредитируют украинских военнослужащих и препятствуют деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.