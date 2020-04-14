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На Донбасі спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 05:38
На Донбасі спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл
Ілюстративне фото (flickr.com/osce3)

Спостерігачі ОБСЄ почули 9 вибухів невизначеного походження і 6 черг зі стрілецької зброї

На залізничному вокзалі у непідконтрольній українському урядові Ясинуватій поруч зі спостерігачами CММ ОБСЄ влучили боєприпаси. Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 13 квітня патруль СММ у складі 4 співробітників на двох авто перебував біля залізничного вокзалу в Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька) для здійснення моніторингу дотримання локального режиму припинення вогню задля сприяння забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

"Незважаючи на те, що були надані гарантії безпеки щодо дотримання локального режиму припинення вогню, о 13:23 двоє членів патруля місії, які стояли ззовні, почули 9 вибухів невизначеного походження і 6 черг зі стрілецької зброї приблизно за 1-2 км на південь, а також свистячий звук, за їхньою оцінкою, трьох куль, випущених зі стрілецької зброї, або трьох осколків боєприпасів на різній відстані над їхніми головами", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що згодом зі своєї позиції спостерігачі помітили, як вони влучили в різні місця на південь від них: у зовнішню стіну будівлі вокзалу (орієнтовно за 20–50 м), у землю (приблизно за 50 м) та у вагон (на відстані близько 100 м).

Спостерігачі перемістилися на 1 км на північ від залізничного вокзалу в Ясинуватій і продовжили здійснювати моніторинг дотримання режиму припинення вогню задля сприяння забезпеченню функціонування ДФС.

У СММ ОБСЄ поінформували, що патруль повернувся на базу, розташовану в непідконтрольному українському урядові Донецьку.

Нагадаємо, російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців та перешкоджають діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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