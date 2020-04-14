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Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 13:52
Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку доби на Донецькому напрямку, противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв українські позиції неподалік Авдіївки. Крім того, по оборонцях ворог відкривав вогонь у районі Красногорівки з кулеметів великого калібру.

Як зазначається, українські військовослужбовці вели адекватні оборонні дії та придушили ворожу активність. Втрат серед них немає.

Нагадаємо, на Донбасі 13 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Також на залізничному вокзалі у непідконтрольній українському урядові Ясинуватій поруч зі спостерігачами CММ ОБСЄ влучили боєприпаси. Спостерігачі перемістилися на 1 км на північ від залізничного вокзалу в Ясинуватій і продовжили здійснювати моніторинг дотримання режиму припинення вогню.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців та перешкоджають діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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