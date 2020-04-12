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Бойовики дискредитують ЗСУ та обмежують пересування ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 17:53
Бойовики дискредитують ЗСУ та обмежують пересування ОБСЄ
Фото: бойовики на Донбасі (mykolaivka-rada.gov.ua)

Окупанти звинуватили підрозділи ООС у пораненні цивільних

Російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців та перешкоджають діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, бойовики поширюють неправдиву інформацію про те, що підрозділи Об'єднаних сил нібито причетні до загибелі та поранення мирних мешканців одного з населених пунктів на окупованій території Донецької області.

"Подібна маніпуляція інформацією стала уже традиційною для кремлівських пропагандистів, які таким чином роблять спробу відвернути увагу місцевого населення від стрімкого погіршення соціально-економічної та криміногенної ситуації в регіоні", - заявили в ООС.

Крім того, окупаційні війська, прикриваючись карантинними заходами, не пропускають на непідконтрольну українському уряду територію представників СММ ОБСЄ. Такі дії бойовиків унеможливлюють отримання об'єктивної інформації про ситуацію на окупованих територіях.

Бойовики дискредитують ЗСУ та обмежують пересування ОБСЄ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил у Луганській області. В результаті обстрілу бойове ураження отримав український військовий, ще один військовослужбовець загинув.

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