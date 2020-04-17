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Бойовики на Донбасі використовують карантин для підготовки диверсантів

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Окупанти проводили підготовку поза межами полігонів

Проросійські бойовики використовують карантин на окупованих територіях Донбасу для прихованої підготовки диверсантів та снайперів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними української розвідки, на окупованих територіях Донецької та Луганської області російсько-окупаційне командування використовує карантинний режим для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар.

"Зокрема, протягом цього тижня окупантами проводилась активна підготовка поза межами полігонів. Водночас противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, у тому числі боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів", - розповіли в Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росії вже давно потрібно завершити "безглузду" військову агресію. Кулеба додав, що Кремль не зміг досягнути своєї стратегічної мети.

Також РБК-Україна писало, що попри домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, представники Міжнародного комітету Червоно Хреста досі не отримали повного доступу до полонених українців на окупованому Донбасі.

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