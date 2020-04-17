Боевики на Донбассе используют карантин для подготовки диверсантов

Пророссийские боевики используют карантин на оккупированных территориях Донбасса для скрытой подготовки диверсантов и снайперов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным украинской разведки, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области российско-оккупационное командование использует карантинный режим для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

"В частности, в течение этой недели оккупантами проводилась активная подготовка за пределами полигонов. Одновременно противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в том числе боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", - рассказали в Минобороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России уже давно нужно завершить "бессмысленную" военную агрессию. Кулеба добавил, что Кремль не смог достичь своей стратегической цели.

Также РБК-Украина писало, что несмотря на договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, представители Международного комитета Красно Креста до сих пор не получили полного доступа к пленным украинцам на оккупированном Донбассе.