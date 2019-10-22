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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 12:52
На Донбасі поранені двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Незаконні збройні формування застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями

У вівторок, 22 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, поранені двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Зазначаєтся, що на лінії фронту знову лунають вибухи заборонених мінськими домовленостями хв 82-го калібру.

"На Луганському напрямку обладнаних в районі Зайцевого опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил противник вночі двічі підступно обстріляв з мінометів калібру 82 мм, а також кулемета великого калібру. На Донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції наших військ поблизу Павлополя. Тут ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь із станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі повідомили, що протягом поточної доби в результаті обстрілу один український військовий був травмований, ще один отримав бойове травмування.

Нагадаємо, 21 жовтня на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міноборони розробляє нову концепцію територіальної оборони з застосуванням досвіду Естонії.

Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню У Росії завели нові справи на українських військових
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