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Міноборони розробляє нову концепцію територіальної оборони

Новини » Політика    21.10.2019 - 14:38
Міноборони розробляє нову концепцію територіальної оборони
Фото: Андрій Загороднюк (facebook.com/andrii.zahorodniuk)

Концепцію запозичать у Естонії

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в оборонному відомстві зараз йде процес розробки нової концепції територіальної оборони. Про це він повідомив під час брифінгу з головою Міноборони Естонії Юрі Луйка, передає пресс-служба українського оборонного відомства.

За його словами, в розробці концепції територіальної оборони важливим буде використання досвіду естонських колег.

"Ми мали цікаву зустріч з моїм колегою з Естонії. У нас багато спільних інтересів з точки зору безпеки і оборони. Ми домовилися про деяких спільних діях з обміну досвідом, обміну інформацією. Зокрема, ми зацікавлені у перейнятті досвіду Естонії в організації опору, організації територіальної оборони та кібербезпеки, а також організації переходу освіти на стандарти НАТО. У наших партнерів є Балтійський коледж оборони, який цікавить нас як модель розвитку вітчизняних освітніх установ", - зазначив Загороднюк.

Міністр оборони Естонії подякував українській стороні за тісну співпрацю оборонних відомств і виступив за розширення співпраці в майбутньому.

Нагадаємо, раніше Загороднюк повідомив, що Збройні сили України продовжують готувати позиції для розведення сил на Донбасі. За його словами, інженерні підрозділи продовжують відновлювати фортифікаційні споруди.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міноборони проводять перевірки щодо нецільового використання коштів у відомстві. Цю інформацію також підтвердив Загороднюк.

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