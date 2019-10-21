На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 21 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу по позиціях ОС, а саме неподалік Авдіївки, поблизу Водяного, біля Харчовика і біля Верхньоторецької.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Золотого-4, біля Попасній і поблизу Горіхово.

"Протягом поточної доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли ділянку розведення сил поблизу населеного пункту Золоте-4. Також окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли Горіхово.

Крім того, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів.