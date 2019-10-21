ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 19:12
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 21 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу по позиціях ОС, а саме неподалік Авдіївки, поблизу Водяного, біля Харчовика і біля Верхньоторецької.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Золотого-4, біля Попасній і поблизу Горіхово.

"Протягом поточної доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли ділянку розведення сил поблизу населеного пункту Золоте-4. Також окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли Горіхово.

Крім того, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів.

В окупованій Горлівці троє дітей загинули в результаті пожежі На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся