Бойовики на Донбасі 40 хвилин обстрілювали Новолуганське

Бойовики на Донбасі від початку доби, 28 листопада, обстрілювали українськи позиції двічі, один з обстрілів тривав 40 хвилин. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що після опівночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного обстрілювали Новолуганське, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння.

Окрім цього, також з РПГ (ручний протитанковий гранатомет, - ред.) окупанти вели вогонь близько 08:00 біля Новотроїцького.

"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - додали в Міноборони.

Раніше повідомлялось, що Рада національної безпеки і оборони України підготувала п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Також посольство Німеччини заявляло, що наступного року уряд ФРН надасть 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним жителям Донбасу.

Додамо, що Організація Об'єднаних Націй зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу.