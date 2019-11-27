ООН зібрала половину необхідної суми для гуманітарної допомоги Донбасу

Ілюстративне фото (ICRC Ukraine)

Для самої необхідної допомоги ООН хоче зібрати 162 млн доларів

Організація Об'єднаних Націй зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Про це передає прес-служба ООН.

Наголошується, що всього ООН запросила 162 млн доларів на надання необхідної гуманітарної допомоги для 2,3 млн осіб. На сьогоднішній день донори надали 82 млн дол з необхідної суми.

"дякує ООН донорів за підтримку гуманітарних програм на сході", - заявили в прес-службі.

За даними Організації, з початку конфлікту понад 3 320 цивільних осіб загинуло, і ще до 9 000 отримали поранення. Обстріли, бойові сутички, наземні міни та інші розірвалися пережитки війни щодня

становлять загрозу для мільйонів людей. Довгострокові наслідки кризи стають все більш серйозними, при цьому посилюється його соціально-економічний вплив, і порушується доступ до основних послуг і служб.

Нагадаємо, минулого тижня від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на Донбас направили 19 вантажівок гуманітарної допомоги. Вантажівки пройшли через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке". Гуманітарний вантаж - медпрепарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали.