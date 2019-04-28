На Донбасі поранили одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню

Впродовж суботи, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, 10 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціям ООС поблизу Повлополя, Чермалика, Новоселівки Другої, Піщевика, Красногорівки, Лебединського, Пісків та Новотроїцького.

Крім того, в районі і відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції українських військових з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Луганське та Новоолександрівка.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у відомстві.

За даними розвідки, 27 квітня українські військові ліквідували трьох окупантів, ще шістьох було поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.