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На Донбасі поранили одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 07:22
На Донбасі поранили одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню

Впродовж суботи, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, 10 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціям ООС поблизу Повлополя, Чермалика, Новоселівки Другої, Піщевика, Красногорівки, Лебединського, Пісків та Новотроїцького.

На Донбасі поранили одного українського військового

Крім того, в районі і відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції українських військових з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Луганське та Новоолександрівка.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у відомстві.

За даними розвідки, 27 квітня українські військові ліквідували трьох окупантів, ще шістьох було поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

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