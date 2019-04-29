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Бойовики на Великдень тричі порушили режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 07:19
Бойовики на Великдень тричі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

Протягом неділі, 28 квітня, проросійські бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook

Зазначається, що бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли з гранатометів та мінометів велися в районі Широкиного та Пісок. 

Кірм того, з гранатометів різних систем окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.

"Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє окупантів померли, один травмований", - йдеться в повідомленні

Крім того, від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Широкинне.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у штабі ООС.

Бойовики на Великдень тричі порушили режим тиші на ДонбасіНагадаємо, Впродовж суботи, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Всього бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. 
 

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