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Бойовики 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 07:12
Бойовики 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Використовували заборонені мінськими угодами міномети

Протягом минулої доби, 25 січня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Обстріли вели із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, працювали снайперські пари.

Активність бойовиків зафіксована неподалік Павлополя, Пісок, Авдіївки, Березового, Верхньоторецького, Водяного, Широкиного, Катеринівки.

"Вчора, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі блокують пересування спостерігачів ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, міжнародне волонтерський співтовариство InformNapalm повідомляє, що бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони. Так, у InformNapalm вказують, що загострення на Донбасі 24 січня було сплановано російськими гібридними військами і готувався за кілька днів.

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