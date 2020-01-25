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Бойовики блокують пересування СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 14:08
Бойовики блокують пересування СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі
Фото: патрулі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Українська сторона СЦКК підкреслює, що перешкоджання СММ ОБСЄ триває четвертий день

Бойовики на Донбасі блокують пересування спостерігачів ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Повідомляється, що 24 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту.

Бойовики блокують пересування СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил та засобів зі сторони збройних формувань Російської Федерації", - наголошує прес-центр ООС.

У звіті СММ наголошується, що в результаті спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ. Представники патруля СММ наголошують, що цивільні автомобілі в цей час вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

"Такі дії тривають четвертий день поспіль та можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей", - звертає увагу Українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін раніше підкреслювала, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невідведену техніку.

Як писало РБК-Україна, бойовики на Донбасі продовжують обмежувати пересування патрулів.

Так, Україна пропонує продовжити діяльність місії ОБСЄ на Донбасі.

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