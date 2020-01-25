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Загострення на Донбасі 24 січня було сплановане російськими гібридними військами

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm повідомляє, що бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт спільноти.

Так, в InformNapalm вказують, що загострення на Донбасі 24 січня було сплановане російськими гібридними військами і готувалося за декілька днів.

"Загострення на Донбасі 24 січня було сплановане російськими гібридними військами і готувалося за декілька днів. Такий висновок зробили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm на основі розвідки та аналізу відкритих джерел. Напередодні атаки, 22-23 січня, бойовики перекидали великокаліберні артилерійські системи, в тому числі і через житлові райони окупованих населених пунктів на Донбасі", - вказано у повідомленні.

Спільнота звертає увагу, що у звіті СММ ОБСЄ за п'ятницю вказувалось, що спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських гармат 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід у житловому масиві Київського району міста Донецьк.

"Волонтери InformNapalm дослідили, що російські гібридні війська заздалегідь перекидали важкі артилерійські системи для ескалації напруження і обстрілів позицій ЗСУ 24 січня на Донбасі, в тому числі і поряд із зонами відведення українських військ поблизу населеного пункту Золоте", - інформують у спільноті.

Нагадаємо, 24 січня збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Так, обстріли велися з заборонених Мінськом артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі 23 січня збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції ВСУ з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем.