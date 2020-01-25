ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони, - InformNapalm

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 12:35
Бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони, - InformNapalm
Ілюстративне фото (vk.com strelkov_info)

Загострення на Донбасі 24 січня було сплановане російськими гібридними військами

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm повідомляє, що бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт спільноти.

Так, в InformNapalm вказують, що загострення на Донбасі 24 січня було сплановане російськими гібридними військами і готувалося за декілька днів.

"Загострення на Донбасі 24 січня було сплановане російськими гібридними військами і готувалося за декілька днів. Такий висновок зробили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm на основі розвідки та аналізу відкритих джерел. Напередодні атаки, 22-23 січня, бойовики перекидали великокаліберні артилерійські системи, в тому числі і через житлові райони окупованих населених пунктів на Донбасі", - вказано у повідомленні.

Спільнота звертає увагу, що у звіті СММ ОБСЄ за п'ятницю вказувалось, що спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських гармат 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід у житловому масиві Київського району міста Донецьк.

"Волонтери InformNapalm дослідили, що російські гібридні війська заздалегідь перекидали важкі артилерійські системи для ескалації напруження і обстрілів позицій ЗСУ 24 січня на Донбасі, в тому числі і поряд із зонами відведення українських військ поблизу населеного пункту Золоте", - інформують у спільноті.

Нагадаємо, 24 січня збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Так, обстріли велися з заборонених Мінськом артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі 23 січня збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції ВСУ з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем.

У п'ятницю на Донбасі поранили українського військового Тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу, - Зеленський
Новини України Донбасбойовикиартиллерия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся