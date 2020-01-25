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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 19:55
На Донбасі поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби, 25 січня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення, передає прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також наголошується робота снайперських пар.

зокрема, шість обстрілів по українських позиціях відкривалося в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: Павлополя, Пісків, Авдіївки, Березового, Верхньоторецька.

Один ворожий обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Катеринівки - із великокаліберного кулемета.

Наголошується, що сьогодні, 25 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, міжнародне волонтерський співтовариство InformNapalm повідомляє, що бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони. Так, у InformNapalm вказують, що загострення на Донбасі 24 січня було сплановано російськими гібридними військами і готувався за кілька днів.

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Теми: Новини ООС
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