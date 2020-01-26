Боевики 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Использовали запрещенные минскими соглашениями минометы

За прошедшие сутки, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, работали снайперские пары.

Активность боевиков зафиксирована неподалеку Павлополя, Песок, Авдеевки, Верхньоторецкого, Водяного, Широкиного, Катериновки.

"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ возле участков разведения сил на Донбассе.

Напомним, международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы. Так, в InformNapalm указывают, что обострение на Донбассе 24 января было спланировано российскими гибридными войсками и готовилось за несколько дней.