Боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (видео)
Два российских дрона сбил через 5 минут боец Луганской терробороны. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
21-летний боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным "Бусинка" рассказал, как он за 5 минут сбил с автомата два вражеских разведывательных дрона.
"Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие", - уверен терроборонец.
Как сообщалось, ВСУ отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
Отметим, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 700 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.
Напомним, бойцы спецназа СБУ "Альфа" только за одну ночь смогли уничтожить 8 единиц техники оккупантов. В список сожженной техники вошли пять танков и две БМП.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.