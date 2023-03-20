ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 марта 2023 12:36
Боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (видео) Фото: боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Два российских дрона сбил через 5 минут боец Луганской терробороны. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

21-летний боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным "Бусинка" рассказал, как он за 5 минут сбил с автомата два вражеских разведывательных дрона.

"Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие", - уверен терроборонец.

Как сообщалось, ВСУ отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Отметим, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 700 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.

Напомним, бойцы спецназа СБУ "Альфа" только за одну ночь смогли уничтожить 8 единиц техники оккупантов. В список сожженной техники вошли пять танков и две БМП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон