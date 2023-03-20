Боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (видео)

Фото: боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (иллюстрация/GettyImages)

Два российских дрона сбил через 5 минут боец Луганской терробороны. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.