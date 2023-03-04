ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы "Альфы" за ночь уничтожили пять танков и две БМП оккупантов

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 15:55
Бойцы "Альфы" за ночь уничтожили пять танков и две БМП оккупантов Фото: спецназ СБУ "Альфа" уничтожил пять танков и две БМП РФ за ночь (иллюстрация/t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы спецназа СБУ "Альфа" только за одну ночь смогли уничтожить 8 единиц техники оккупантов. В список сожженной техники вошли пять танков и две БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще 8 единиц вражеской техники", - говорится в сообщении.

Так, бойцам удалось уничтожить:

  • 5 танков;
  • 2 БМП;
  • один грузовик с боекомплектом.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных из артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным