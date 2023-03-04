Бойцы "Альфы" за ночь уничтожили пять танков и две БМП оккупантов

Бойцы спецназа СБУ "Альфа" только за одну ночь смогли уничтожить 8 единиц техники оккупантов. В список сожженной техники вошли пять танков и две БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще 8 единиц вражеской техники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных из артиллерии.

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