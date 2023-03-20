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ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери врага

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Понедельник 20 марта 2023 07:56
ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери врага Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 700 окупантов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 700 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - 165 610 (+700) человек ликвидировано;
  • танков - 3 537 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин - 6 869 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем - 2 577 (+9) единиц;
  • РСЗО - 507 (+0) единиц;
  • средства ПВО - 270 (+2) единиц;
  • самолетов - 305 (+0) единиц;
  • вертолетов - 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 160 (+1) единиц;
  • крылатые ракеты - 907 (+0) единиц;
  • корабли/катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 416 (+8) единиц;
  • специальная техника - 265 (+3) единиц.

Напомним, ВСУ отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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