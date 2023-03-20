ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 700 окупантов (zsu.gov.ua)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 700 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.