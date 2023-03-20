ВСУ за сутки уничтожили 700 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери врага
Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 700 окупантов (zsu.gov.ua)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 700 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 20 марта ориентировочно составили:
- личного состава - 165 610 (+700) человек ликвидировано;
- танков - 3 537 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин - 6 869 (+16) единиц;
- артиллерийских систем - 2 577 (+9) единиц;
- РСЗО - 507 (+0) единиц;
- средства ПВО - 270 (+2) единиц;
- самолетов - 305 (+0) единиц;
- вертолетов - 290 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 160 (+1) единиц;
- крылатые ракеты - 907 (+0) единиц;
- корабли/катера - 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 416 (+8) единиц;
- специальная техника - 265 (+3) единиц.
Напомним, ВСУ отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
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