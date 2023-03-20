Боєць ТРО знищив з автомата два дрони росіян за 5 хвилин (відео)

Фото: боєць ТРО знищив з автомата два дрони росіян за 5 хвилин (ілюстрація/GettyImages)

Два російських дрони збив за 5 хвилин боєць Луганської тероборони. Для того, щоб знищити два ворожих розвідувальних БПЛА йому знадобився лише автомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.