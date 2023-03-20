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Боєць ТРО знищив з автомата два дрони росіян за 5 хвилин (відео)

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 12:36
Боєць ТРО знищив з автомата два дрони росіян за 5 хвилин (відео) Фото: боєць ТРО знищив з автомата два дрони росіян за 5 хвилин (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Два російських дрони збив за 5 хвилин боєць Луганської тероборони. Для того, щоб знищити два ворожих розвідувальних БПЛА йому знадобився лише автомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

21-річний боєць Луганської окремої бригади територіальної оборони з позивним "Бусінка" розповів, як він за 5 хвилин збив з автомата два ворожих розвідувальних дрони.

"Коли вони літають низько, їх збити просто. Головне знати, як пристріляна ваша зброя", - упевнений тероборонець.

Як повідомлялося, ВСУ відбили 69 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Зазначимо, за останню добу ЗСУ знищили ще 700 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165610 своїх військових.

Нагадаємо, бійці спецназу СБУ "Альфа" лише за одну ніч змогли знищити 8 одиниць техніки окупантів. До списку спаленої техніки увійшли п'ять танків та дві БМП.

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